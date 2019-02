Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* «Ma ei ole midagi teinud ju, ainult nalja» Just nii ütles veidi kohmetult neljapäeva õhtul Koerus olnud maakonna kultuuripreemiate jagamisel kultuurkapitali väljaantava kultuuripärli tiitli vastu võtnud Tiina Kivimäe (pildil). Värsket preemiasaajat iseloomustav kaaskiri ütles hoopis vastupidist.

Nalja mõistab kultuurse pärli pälvinu kahtlemata ka, ent preemia määrajate silmis lugesid siiski aastate jooksul tehtud teod, mille üleslugemiseks kulus üsna mitu minutit.



* Põllumajandusettevõte Väätsa Agro AS peab plaani asuda laiendama oma Lõõlas asuvat laudakompleksi, et mahutada sinna lähiaastatel ära 3300 lüpsilehma ja umbes sama palju noorloomi.



* Neljapäeval oli Paide uues ujulas esimene Järvamaa haigla taastusraviosakonna beebide ujumistund, kus käis sulistamas kaheksa imikut koos emaga. Sooja vett ja hubast olemist nautisid nad kõik. Aasta ja neljakuuse Evertiga ujumas olnud Marianna Maasik ütles, et tuli vette taastusraviarsti soovitusel.

Ever ja Evert on kaksikud. Ever võttis jalad kenasti alla ja kõnnib iseseisvalt ringi. Evert otsib aga tuge asjadest ega taha hästi kõndida. «Arst arvaski, et võiksime vees proovida ujutamist ja harjutusi, mis parandaksid lapse liikuvust. Loodan, et sellest on abi ja poiss lippab peagi ringi nagu ta vend,» selgitas ta.



* Paide linnapea Priit Värk kandideerib Isamaa ridades riigikokku, olles ringkonna nimekirjas kolmas. Muidu end konservatiivse erakonna liberaalsemasse otsa liigitav Värk peab oluliseks maksurahu ega poolda niinimetatud lapsehoidjariiki.



* Alanud sea-aasta puhul on paslik heita pilk Järvamaa seakasvatusele. Kui möödunud sajandil oli seapidamine siinkandis väga populaarne, siis nüüd kasvatatakse Järvamaal enamasti piimakarja. Järva Teataja uuris, mis põhjusel on seakasvatus raugenud.

2018. aasta seisuga on maakonnas 1773 siga ja registreeritud on neli seakasvatuse tegevuskohta.

Selliste arvudega jääme maakondade lõikes üsna tagaotsa. Vähem sigade pidamiskohti on ainult Hiiumaal (1). Raplamaal on neid kirjas sama palju kui meil. Sigade arvu poolest jäävad tahapoole vaid Hiiumaa (8 siga), Valgamaa (144) ja Läänemaa (1386).



* Juba mõnda aega liigub Järvamaal ringi Lotte. Ta pole siiski päris koeraplika, vaid Lotteks kehastunud Egglet Marton, kes käib lapsi lõbustamas.



* Kauaaegne Paide väikeettevõtja Virve Sepp oli üks esimesi, kes söandas kuu aega enne Eesti taasiseseisvuse väljakuulutamist teha algust linna esimese erapoega. 27 aastat hiljem tunneb ta uhkus, et samas kohas ja samast algatusest sündinud kangakauplus tegutseb edukalt edasi.



* Alates eelmise aasta augustist osaleb Eesti Prantsusmaa juhitud operatsioonis «Barkhane». Osaleb Scoutspataljonis teenivate kaitseväelastega, kuhu, nagu juba tavaks on saanud, kuulub ka Järvamaalt pärit inimesi. Praegu moodustavad Eesti kontingendi kodust kaugel kuumas, kummalises ja rahutus Aafrika riigis Malis valdavalt Scoutspataljoni C-kompanii sõdurid.

Ligi poolesajast Gao sõjaväebaasis teenivast eestlasest viis on seotud Järvamaaga.