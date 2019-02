Nädala lõpp toob kuni viis kraadi sooja

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 5-10, öö hakul saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s, hommikuks pöördub tuul läände ja edelasse. Külma on 3-9, kohati kuni 12 kraadi, saarte rannikul näitab termomeeter paiguti 0 kraadi. Päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Lume- ja lörtsisadu laieneb saartelt üle mandri, Lääne-Eestis sajab ka vihma, õhtul sadu lakkab. Puhub läänekaare tuul 4-10, saartel puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi.

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 5-10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, rannikul tuleb kohati kuni üks kraad sooja. Päeval pilvisus tiheneb ning kohati sajab veidi vihma või lörtsi. Edelatuul tugevneb 6-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab veidi vihma või lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4-10 m/s. Sooja tuleb 2-5 kraadi.

Laupäeval jääb Eesti lõuna pool valitseva kõrgrõhuala ja põhjapoolse madalrõhkkonna piirimaile. Tihedamad pilved tõenäoliselt Eestisse ei ulatu ja ilm on põhiliselt sajuta. Üksnes õhtul on üksikutes kohtades nõrga vihma võimalus. Tuul on öösel mõõdukas ja läänekaarest, päeval tugevneb edelatuul. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -3 kuni +2 kraadi, päeval on sooja 2-5 kraadi.

Pühapäeva öö on pilvisem, päev selgem ja tänu kõrgrõhuala ülekaalule suuremat sadu ei tule. Lääne- ja loodetuul on mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -1 kuni +2 kraadi, päeval tuleb sooja 2-5 kraadi.