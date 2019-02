Avapoolaja järel oli seis juba 8:0 ja teisel poolajal punktisadu jätkus. Neli tabamust said kirja Alassana Jatta ja Henri Välja, Sander Sinilaid lisas kaks väravat ning Kevin Kauber, Andre Järva ja Yann Michael Yao ühe värava.

Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ütles, et meeskondade tugevuse vahe oli selge, mida näitab ka mängu lõppskoor. «Ei maksa teha järeldusi, et kõikide vastaste vastu selliselt mängiksime,» lausus ta. «Jah, me mängisime Levadia parimate noorte vastu, kuid sellised tulemused ei ole mingid näitajad. Olgem realistid!»