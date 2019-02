Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel neljapäeval Türil olnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) valimisüritusel teatas riigikogu kandidaat Kalle Grünthal, et tal on avalikustada saladus, kes oleks võinud saada pärast 1991. aasta putši Eesti kuberneriks. Sel teemal on ajakirjanduses spekuleeritud mitukümmend aastat. Kalle Grünthal ütles valimisõhtul, et kohtus mõni kuu tagasi president Arnold Rüütliga ja küsis tema käest otse, et kui putš oleks õnnestunud, kes oleks saanud Eesti kuberneriks.

Grünthali ütlust mööda vastas Rüütel neljasilmavestluses, et nimekirjas, mida ta on näinud, oli viis nime. Arnold Rüütel kinnitas Järva Teataja päringu peale, et on tõesti Grünthaliga kohtunud, kuid jutt võimalikest kuberneridest ei pea paika ja midagi sellist pole tema rääkinud.



* Kui vanarahvas oskas lugu pidada sellest, et kurg maja katusele pesa tegi, ja ennustas selle järgi lasteõnne, siis Karinu mõisale toovad pikknokad pigem õnnetust, sest korstna otsas pesitsejate tõttu on hoone katus kurvas seisus ja remondi ootel. Tänavu eraldab muinsuskaitseamet kultuurimälestiste korrastuseks Järvamaa objektidele ligi 65 000 eurot, sellest 11 744 eurot ongi ette nähtud Karinu mõisa peahoone katuse avariitöödeks.



* Eelmisel reedel allkirjastas Järva vallavanem Rait Pihelgas keskkonnainvesteeringute keskusega lepingu, mis annab väikse rahasüsti Järva-Jaani tehisjärve avalike kasutusvõimaluste arengusse. Saadava raha eest paigaldatakse järvele ujuvsild.



* Tulevaks suveks peaks Järvamaal olema laias laastus 250 uut töökohta. Nende täitmiseks peavad tööandjad tublisti vaeva nägema, sest siinsel tööturul pole suurt hulka inimesi leida just ülemäära lihtne.



* Imaverre rapsitehast rajav OÜ Farm In Productions teatas, et sügisest saadik seisnud ehitus jätkub uue ettevõttega, sest eelmise ehitajaga kokkuleppele ei jõutud. Praegu on rapsitehase esimese järgu eest vastutanud peatöövõtja Wesico Project OÜ ja Farm In Productionsi vahel käimas kohtuvaidlus.

Wesico väidab, et pole saanud tehtud töö eest tasu, rapsitehast rajav ettevõte nõuab hoopis tagasi enam makstud raha ja nõuab leppetrahvi maksmist.



* EKRE nimekirjas riigikogusse pürgiv Heli Koit usub, et erakond on suutnud kõnetada ka neid inimesi, kes tavaliselt valimas ei käi. Koit valutab kõige rohkem südant vaesuses virelevate pensionäride ja maal elavate väikeettevõtjate pärast.



* Paide linnameeskonnal pole õnnestunud uue hooaja eel soovitud tugevuses vastaseid kontrollkohtumisteks enda vastu mängima saada, mida näitavad ka tulemused, näiteks laupäevane 13:0 võit FCI Levadia U21 meeskonna üle. Avapoolaja järel oli seis juba 8:0 ja teisel poolajal punktisadu jätkus.