Lauri Läänemets ootab Kaia Ivalt vabandust

Lauri Läänemetsa avalik kiri sotsiaalkaitseminister Kaia Ivale

Austatud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva

Teie parteikaaslaste poolt juhitud Türi vallavalitsus soovib müüa Väätsa eakate kodu. Lootsin, et kohaliku elanikuna ja vastutava valdkonna ministrina astute meie inimeste eest välja, kuid olete asunud hoopis võõrandamise protsessi õigustama ning selle käigus pannud minu suhu sõnu, mida ma öelnud ei ole. Seetõttu pöördun avalikult Teie poole ning ootan ka avalikku vabandust valeväidete osas.

Selgitan Teile tausta, et saaksite oma seisukohta korrigeerida.

Türi vallavolikogu kinnitas 30. augustil 2018 valla eelarvestrateegia, millega on ette nähtud aastal 2020 põhivara müügist saada 1,1 miljonit eurot tulu. Eelarvestrateegia esimesel arutamisel 31. mai 2018 volikogu istungil pärisin aru, milliseid objekte kavatsetakse müüa. Kuna see rida oli lahti kirjutamata, ei teadnud ükski volikogu liige, mis neile lauale otsustamiseks pandud oli.

Väljavõte vallavolikogu istungi protokollist: „L. Läänemets küsis, et vallal on väga meeldivalt vara, mida 2020. a plaanitakse müüa 1,1 milj. euro eest - mis see on? A. Roosioja selgitas, et need on Viljandi tn 13b, praegune tervisekeskus ja mõlemad hooldekodud.“

Volikogu istungil 30. augustil 2018 tegime sotsiaaldemokraatidega ettepaneku loobuda eakate kodu müügist. Väljavõte istungi protokollist: „Ettepanekud eelarvestrateegiasse - Aastal 2020 planeeritud investeerimistegevuses põhivara müük, jätta välja Väätsa Eakate Kodu müügist saadavad tulud. Vallavanem P.-L. Siemann selgitas vallavalitsuse mittenõustumist parandusettepanekuga hoolekandeteenusele on seatud ranged reeglid. Usun, et KOV peab korraldama need teenused, mitte osutama seda teenust, KOVi eesmärk ei ole ka teenida tulu. Mõte on olnud teha seda, mida hästi teeme ja tõmmata kokku neid suundi, mida saame tellida.“

Usun, et neist väljavõtetest peaks olema selgelt loetav plaan Väätsa eakate kodu müüa. Nii Teie parteikaaslane Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann kui ka Teie oma 7. veebruaril 2019 Türi Rahvalehes ilmunud arvamusloos „Turg peab jääma!“ eitate avalikult müügiplaani. Eesti Vabariigi Valitsuse liikmena teate kindlasti, et ei riigi eelarvestrateegia ega omavalitsuse eelarvestrateegia ei ole dokumendid, kuhu kirjutatakse sisse uitmõtteid. Eelarvestrateegiate järgi koostatakse eelarved ja korraldatakse finantspoliitikat. Need on kõige olulisemad finantsplaneerimise instrumendid.

Väätsa eakate kodu on 85% ulatuses ehitatud Šveitsi riigilt pärit projektirahade eest, seega on valla kulu hooldekodu rajamisele olnud väga väike. Samuti ei vaja uus hoone järgneva 30 aasta jooksul märkimisväärseid investeeringuid.

Kuigi toote ka ise heaks näiteks Käru hooldekodu rendile andmise Rain Rosimannuse osalusega ettevõttele AS Südamekodud, ei ole see näide Väätsa eakate kodu puhul pädev. Käru hoone vajas suuri investeeringuid ja laiendamist. Väätsa puhul investeerida pole vaja ning laiendamine pole võimalik, kuna hoone on ümbritsetud looduskaitse ala ja ajaloolise mõisapargiga.