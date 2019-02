„Mul on hea meel, et pikad läbirääkimised Euroopa ühe suurima kaubamajaga KaDeWe on päädinud Eesti toidu väljapanekuga selles uhkes kaubamajas. Mind rõõmustab, et Maaeluministeerium koostöös EAS-i ja Eesti suursaatkonnaga Berliinis on taas saanud Eesti toidu ekspordile kaasa aidata ning Eesti toit on hinnas ka mujal maailmas,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.