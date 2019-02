KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

KIKi nõukogu esimehe ja keskkonnaminister Siim Kiisleri sõnul toetatakse ühtekokku 15 miljoni euroga projekte, mis lahendavad aktuaalseid keskkonnaprobleeme ja õpetavad inimesi keskkonnahoidlikumalt käituma. „Juhin tähelepanu, et seekordse taotlusvooru sihtgrupp on lai ning oodatud on ka koolide ja lasteaedade projektid õppekäikude korraldamiseks,“ märkis Kiisler.

Taotlusvoor avatakse veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas. Maapõue programmi tegevused on koondatud ringmajanduse alla. Igast valdkonnast toetatakse kindlaid tegevusi, mis on täpsemalt kirjas KIKi kodulehel.

„Soovitan taotlused põhjalikult ja läbimõelduna ette valmistada, kuid usun, et projekti esitamisega tulevad toime kõik,“ jagab suuniseid KIKi juhataja Andrus Treier. „Julgustan toetuse taotlemisel abi ja nõu küsima KIKi spetsialistidelt. Samuti viime taotlusvooru raames läbi kaks infopäeva, et toetatavaid tegevusi täpsemalt lahti selgitada. Peaasi, et ükski taotlus ei jääks esitamata ja panus keskkonna heaks andmata,“ sõnab Treier.

Vooru eelarvest 6,5 miljonit eurot suunatakse veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee ja kanalisatsiooniteenus üle kogu Eesti. Ringmajandus saab 2,002 miljonit eurot ning atmosfääriõhu kaitse projektidele on mõeldud 1,198 miljonit, keskkonnateadlikkusele 2,3 miljonit ja looduskaitsele 1,5 miljonit eurot. Metsanduse valdkonna eelarve on 600 tuhat, kalanduse 500 tuhat ja merekeskkonna oma 400 tuhat eurot.

Taotlemine toimub traditsiooniliselt andmesüsteemi KIKAS kaudu. Keskkonnaprojekte on oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, vee-ettevõtjad, ülikoolid kui ka mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad 19. veebruaril Tartus (Keskkonnaameti Tartu kontor, Aleksandri 14) ja 21. veebruaril Tallinnas (Meritoni hotell, Toompuiestee 27/Paldiski mnt 4). Infopäevadel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine KIKi kodulehel. Tallinna infopäevalt toimub otseülekanne KIKi Facebooki lehele.

Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle aasta jaanipäevaks. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse nr 13 alusel.