MTA saadab tänavu maamaksuteateid üle 318 000 inimesele

Maamaksuteated jõuavad inimesteni eeldatavalt enne tuludeklareerimise perioodi algust ja teadet saab igaüks vaadata ka e-maksuameti/e-tolli kaudu. Kui tuludeklaratsiooniga on inimesel tulumaksu tagasi saada, on deklaratsiooni esitamisel võimalik tagastuse arvelt maamaks mugavalt tasuda.

„Kuna mõnes kohalikus omavalitsuses on suurenenud ka maamaksu määrad ja aasta alguses korrastas Maa-amet maatükiandmeid, siis võib sel aastal esineda olukordi, kus kaasajastatud andmete alusel arvutatud maamaks erineb eelmiste aastate summast,“ selgitas maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu sõnul mõjutab andmete korrastamine maamaksu suurust vaid maatulundusmaa sihtotstarbega maatükkide puhul, mille maamaksu arvutus sõltub kõlvikute koosseisust ja suurusest. Oma maaüksuse andmete muudatustega saab tutvuda Maa-ameti geoportaalis. Kui Maa-ameti geoportaalis nähtavad andmed erinevad omaniku hinnangul olukorrast looduses, siis palub Maa-amet maaomanikel sellest teatada aadressil kataster@maaamet.ee või helistada infotelefonil 675 0810. Maa-amet kontrollib andmed üle, vajadusel parandab need ja teavitab kohalikku omavalitsust.

„Kui kohalik omavalitsus on andmeparandused sisse viinud, siis on võimalik maksu- ja tolliametil väljastada parandatud maksuteade,“ ütles Liivamägi. Maa-andmeid on võimalik kontrollida ka e-maksuameti/e-tolli kaudu iga maatüki juurde lisatud otselingi abil.