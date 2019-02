Ujujad noppisid medaleid

Türi Spordikooli ujumistreener Otto Männa andis teada, et T-14 vanuseklassis seisis poodiumi kõrgemal astmel Mariette Villems, kes võitis 100m vabaujumise isikliku rekordiga 1.02,88. Tulemus on ühtlasi Järvamaa absoluutne rekord. Samal distantsil kuulus hõbedane autasu Sandra Tännale ajaga 1.05,07. Sama vanuseklassi tütarlaste 100m seliliujumises oli kindlalt esimene Henna Terehov. Võiduajaks märgiti 1.14,25. Tulemus on võistleja isiklik tipptulemus. Mariette Villemsil tuli vastu võtta veel üks kuldne autasu. Sedakorda 4x 50m teateujumises Ujumise spordiklubi võistkonnas.