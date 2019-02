46. Tartu Maraton toimub täies mahus

Tänavust talve võib pidada parimaks pärast 2013. aastat ning kuigi viimase nädala sulailmad on maratoniraja lumekatet vähendanud, toimub suusapidu teist aastat järjest plaanipäraselt.

„Vaadates raja praegust olukorda ning nädalavahetuse ilmaprognoose, usume, et maratonirada on pühapäeval täies ulatuses vähemalt rahuldaval tasemel suusatatav. Suurem mure on teeninduspunktide ning finišiala parklatega, mida väga suur autode hulk võib liigselt koormata. Seetõttu palume osalejatel raja äärde kutsuda võimalikult vähe autodega kaasaelajaid,“ ütles Tartu Maratoni peakorraldaja Indrek Kelk.