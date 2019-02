Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Liikluskindlustusele pakuvad endiselt kõige rohkem tööd Paide ja Türi linn, millega möödunud aastal olid seotud pooled Järvamaa liikluskindlustusjuhtumitest. Hüppeliselt on suurenenud õnnetuste hulk aga Mäo liiklussõlmes.



* Eile kogunesid Järvamaa kogukonnafondi eestvedajad ja toetajad Paide raekotta, et vaadata tagasi tehtule ja arutleda tulevikuplaanide üle. Lisaks allkirjastati Järvamaa laulu- ja tantsupeo sihtkapitali asutamisleping, mida Järvamaa kogukonnafond nüüd eest vedama hakkab.



* Tänavu mais tähistab 100 aasta juubelit keskkonnaagentuuri juurde kuuluv riigi ilmateenistus, mis koostab ilmaprognoose ja -hoiatusi ning tagab nende edastamise ja kättesaadavuse. Järvamaalgi on ilmateenistuse tegemistes oluline osa. Kuigi paljud järvalased ei pruugi seda teada, siis türilased on kindlasti kursis, et siitkandi sademete hulga, külma- ja kuumarekordid jõuavad ilmateenistuse andmebaasi just Türi meteoroloogiajaamast. Linna servas asuv jaam edastas esimest korda andmeid juba 1925. aastal. Praegu on jaam automatiseeritud ning töötajaid, kes tuule suuna ja kiiruse, pilvede hulga ja kõrguse ning kõik muud olulised andmed käsitsi vihikusse üles tähendaksid, seal enam ringi toimetamas pole.



* Jaanuari alguses jõudis suvise laulu- ja tantsupeo «Minu arm» valikusõel Järvamaale, eelproovide esimene ring sai punkti eelmise nädala lõpuks. Maakonna tantsurühmad, orkestrid ja laulukoorid valmistuvad nüüd märtsi proovideks. Laulu- ja tantsupeo Järvamaa kuraator Katrin Soomets ütles, et on eelproovide vältel saanud kinnitust sellele, et kõik maakonna taidlejad on tahtmist täis.



* 2017. aasta jõulude ajal oma kodust Roosna-Allikul tulekahjus ilma jäänud Kadi Luige ja Andres Alevi pere kolis hiljaaegu üles ehitatud majja tagasi. Uus eluase on küll ilus ja avar, kuid kodutunne ei teki üleöö. See tuleb perel nüüd uuesti luua. Kadi Luik (32) ütles, et ehkki ehitajad lubasid esimese hooga maja augustis või vähemalt sügisel valmis jõuda, lootsid nad ise tagasihoidlikult, et ehk saavad jõuludeks koju tagasi. «Kõik ei lähe alati plaanide järgi. Liiati kui tegemist on ehitusega ja selle kulgemine ei sõltu sinust,» lausus ta.



* Paide teater alustas hoogsalt. Nelja kuu jooksul on trupp toonud vaatajateni neli lavastust ja asunud koolitama noori. Sellega pole nende hoog kaugeltki veel sel hooajal raugenud. Samal ajal kui väljas valendavad hanged, on näitlejate mõtted ja energia suunatud hoopis Vargamäe suvisele rohelust täis heinamaale, et äratada seal ellu Eesti jumalad.

Paide teatri juht Harri Ausmaa ja lavastaja Jan Teevet rääkisid Järva Teatajale olnust ja sellest, mis on veel tulemas.



* «Rakvere ametikooli õpetaja» ütleb silt Koerust pärit Helen Truska (25) rõivastel. Selle õigusega avab ta Väike-Maarja õppekoha praktikabaasis õpetajatele mõeldud kabineti ukse, endal juuksed patsis, küüntel roheline lakk helkimas. Ühesõnaga õpetaja mis õpetaja. Küll tekib küsimus, mida ta võiks õpetada. Vahest etiketti? Või hoopis toiduhügieeni? Kas võib juhtuda, et tulevased pagarid saavad Helenilt näpunäiteid kooli õppeköögis?

Kui nii, siis pagarid on kolm tursket noormeest, kes temalt töökäsku ootavad. Pagarikoda aga metallitööks mõeldud õppeklass. Keevituslabor, kui täpsem olla.