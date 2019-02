Võrkpallurid said esimese võidu

12 meeskonna seas on Imsport/Järvamaa hetkel viimasel kohal. 18st mängust on kirjas 17 kaotust.

IMsport/Järvamaa abitreener Villi Vantsi on Järva Teatajale öelnud, et iga võit on võistkonnale debüüthooajal suur saavutus. «Eeldan, et võite võiks hooaja jooksul olla kaks-kolm, praegune seis lihtsalt on selline,» sõnas ta.