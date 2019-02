Reedeks tugevneb kõrgrõhkkond ja ilm on sajuta ning enamasti selge taevaga. Tuul on nõrk kuni õhtuni, siis algab saartest alates edelatuule tugevnemine. Külma on öösel 8-13, sisemaal võib veel paar kraadi madalamale langeda, päeval on külma 2-7 kraadi.