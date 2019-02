Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäeval jagati Paide E-Piima spordihallis preemiad Järvamaa 2018. aasta parimatele sportlastele. Parimaks naissportlaseks kuulutati taas orienteeruja Evely Kaasiku (OK JOKA), parim mees¬sportlane on jooksja Olavi Allase (esindas eelmise aasta lõpuni KJK Järvalat), parim neiu jälle suusataja Kaidy Kaasiku (Ambla spordiklubi), parim noormees vibusportlane Robin Jäätma (Türi vibuklubi) ning parim võistkond vibusportlased Lisell Jäätma ja Kristjan Puusepp (Türi vibuklubi).

Noori ootas 300, aga täiskasvanuid ja võistkonda 500eurone preemia.



* SA Paide Haldus juhatuse liige Janno Lehemets asutas mõni nädal tagasi uue firma, Kesk-Eesti Puhastusteenuste OÜ, mis hakkab teenust osutama korteriühistutele. Lehemets selgitas, et pakkumise sellesse valdkonda siseneda tegi talle Kesk-Eesti Halduse OÜ, kes soovib selles valdkonnas tegevuse lõpetada ja keskenduda mööblimüügile.

Lehemets ütles, et ostab Kesk-Eesti Halduse OÜ-lt puhastustehnika, üle tulevad lepingud korteriühistutega ja läbirääkimised käivad ka kahe töötaja palkamiseks. Tehingu summat ei nõustunud ta avalikustama.

Lehemets kinnitas, et jätkab tööd ka linnale kuuluvas Paide Halduses ja selles probleemi ei näe, sest Paide Haldus korteriühistuid ei teeninda ja seetõttu kaks asutust omavahel ei konkureeri.



* Selle õppeaastaga saab läbi Järva tarbijate ühistu toitlustajapõli Paide Hammerbecki põhikoolis. Mitte selle pärast, et teenusega rahul ei oldaks, vaid seetõttu, et leping saab lihtsalt läbi. Paide linnapea Priit Värk ütles, et sellest tulenevalt võtab linnavolikogu neljapäevasel istungil arutada hanke väljakuulutamise uue koolitoitlustaja leidmiseks. «Hea uudis huvilistele on, et hankes tuleb koolilõuna piirhinnaks sama, mis on Hillar Hanssoo põhikoolis ehk siis 1,80 eurot,» täpsustas ta.

Seni said Hammerbecki kooli õpilased süüa 1,30 euro eest lõunakord.



* Kalamehed muretsevad, et Paide tehisjärve kattev jääkaas ja paks lumekiht võivad seal elutsevatele kaladele saatuslikuks saada. Linnavalitsus kinnitab, et järve ummuksisse mineku vältimiseks on kõik tehtud.



* Türi vald valis tänavu aasta tegijaks kinnisvaraarendaja ASi Go Property ja aasta taluks Imre Heinsaare Wile Alpaca farmi. Nii Heinsaar kui ka Go Property eesotsas olev Neddy Kramer kinnitasid kui ühest suust, et tunnustus on tore, aga nemad ajaksid oma asja edasi ka ilma selleta.

Aasta tegija tiitli noppinud ASi Go Property juhatuse liige Neddy Kramer (pildil) naljatas, et muidugi ootavad nad kogu aeg kiitust, aga sellist tunnustust tõepoolest tulemas ei näinud. «Rabeleksin inertsist nagunii edasi, aga kindlasti igasugune kiitus meeldib. Ja muidugi on hea teha midagi sellist, mis sulle meeldib,» selgitas ta.



* Taastuvenergiaseadmete müügiga leiba teeniv Hannes Puu on riigikogu valimistel uustulnuk, kuid kuulub roheliste erakonda sestsaadik, kui see nullindate keskel oma praegusel kujul tegevust alustas. Nüüd, mil töö ei nõua enam nii palju aega, kavatseb ta rohelise maailmavaate edendamise heaks varasemast rohkem panustada. Ka pärast valimisi.