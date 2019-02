Järvamaa meeste poolt korraldataval rahvarallil pääseb rajale 101 võistluspaari

Eelseisval rahvarallil on kavas 12 kiiruskatset, mille kogupikkus ulatub üle poolesaja kilomeetri. "Kuna jätkame traditsiooni väljuda ühe omavalituse piiridest, siis saame ka seekord lubada mitmeid uusi, seni avastamata katseid. Järva vallas siis kolm rada, mida läbime kahel korral. Seal olevad katsed on sellepoolest kõigile tundmatud, et paljuski on rajatud teevälisele maastikule. Kord tuleb kulgeda majade, aedade vahel, siis jälle puhtalt põldudele lumevallide vahele rajatud radadel. Väike-Maarja vallas on mõni varasem katse, aga on ka uusi täiesti seni sõitmata radasid," rääkis aastaid võistluse korraldamisse panustanud Peep Kristal.