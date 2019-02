Kunagi välistasite koostöö Keskerakonnaga, nüüd Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. Kas see on nelja aasta peale ette mõeldes ikka õige samm?

Neli aastat tagasi polnud see põhiteema, aga oleme olnud tõesti resoluutsed olnud aprillisündmuste (pronksiöö – toim) järel. EKRE puhul on niivõrd selged põhiväärtuste eitamised, et nendega ei näe koalitsiooniläbirääkimistel mingit ruumi. Kasvõi et nad tahavad asendada makse toetustega, mis seal veel rääkida.