Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnavalitsus sai eile rõõmusõnumi, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium otsustas anda valla- ja linnavalitsustele täiendavaid kohalike teede investeeringutoetusi. Oma osa sellest saab ka peatselt algav Tallinna tänava remont. Paide linnapea Priit Värk ütles, et ministeeriumi otsus oli linnavalitsusele tõepoolest hea uudis. Rahatoele küll loodeti, kuid kindlust polnud kuni teate mahahõikamiseni. Tõsi, summa pole kavandi üldhinda arvestades kuigi suur, kuid abiks on see tänava uuendusele ikkagi.



* Liiklusmärke ja teemärgiseid tasub tunda. Üks kõige tuntum on märk 331 «Sissesõidukeeld», mis keelab kõigi sõidukite edasisõidu. Märk kujutab endast punast värvi ringi, mille keskel on valge ristkülik. Rahvasuus kutsutakse märki «telliskiviks». Järvamaal Türi vallas Väätsa taga on nupumehed sellise märgi taasleiutanud. Kohalik «Sissesõidukeeld» koosneb punast värvi tünnikaanest, millele on kinnitatud silikaattellis. Päris telliskivi!



* Kui pühapäeval telerist paraadi vaatate ja märkate suurt MANi veokit, mille haakes on suurtükk, siis teadke, et seda autot roolib Järvamaalt pärit reamees Erki Lukas. Teisipäevast alates teevad sõdurid Tapa kaitseväelinnakus rividrilli, et pühapäeval pealinnas Vabaduse väljakul tuleval paraadil läheks kõik viperusteta. Järvamaalt pärit reamehe Erki Lukase kätte on usaldatud suur MAN, mille haakes on pirakas suurtükk. Lukas astus rivvi eelmisel suvel ja tema 11-kuuline ajateenistus lõpeb pärast «Kevadtormi». «Eks mind valiti selle pärast, et mul on haagisega sõitmise luba, palju meil selliseid ajateenijaid pole,» lausus ta. «Päris eriline ärevus on sees. Ikkagi esimene paraad. Uhke on olla!»



* Neli aastat tagasi riigikogu valimistel Järva- ja Viljandimaal enim hääli kogunud Jürgen Ligi ütleb, et kui Reformierakond peaks uude valitsusse kuuluma, siis tema tahab olla minister, et asju laiemalt muuta.



* Viimaste nädalate soojad ilmad on paljudes kohtades lumevaiba sulatanud. Must või roheline maa on võimust võtnud kohtades, mida pole varjutamas suure puud ja päike saab terve päeva maad soojendada. Tallinna–Tartu maanteel Mäo ja Mäeküla vahel avaneb taevalaotusest eriskummaline pilt: ühel pool maanteed on põld veel lume all, kuid teisel pool haljendab juba rohumaa.

Päikest paistab mõlemale põllulapile ühepalju ja pole ka mõeldav, et ühele poole maanteed on talve jooksul oluliselt rohkem lund sadanud.



* Laupäeval, 23. veebruaril kell 14 algab Türi kultuurikeskuses kontsert, kus esinevad sopran Maari Ernits ja pianist Irina Oja. Järvamaa juurtega Maari Ernits avas kontserdi eel veidi oma lauljaks kujunemise tagamaid.