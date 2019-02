Oisu lasteaed tähistas vapruse päeva

Vaprusehelmed on loodud onkoloogiliste haigustega laste ravi toetuseks, nende abistamiseks valuliste protseduuride ja pikkade raviperioodidega toimetulekul.

Vaprusehelmeste teekond algab esimese helme ja nööriga, kuhu laps oma nimetähtedega helmeid lükib. Värvilised helmed tähistavad raviperioodide ja -võtete läbimist. Helmed saab laps õe või arsti käest pärast protseduuri. Ravi lõppedes saab laps viimase helme, kee seotakse kokku ning see jääb tähistama üht rasket, kuid tähenduslikku aega tema elus.

Retla-Kabala kooli Oisu lasteaia õpetaja Anneli Raitar ütles, et kooli vapruse päeva sai teoks läheneva sõbrapäeva eel. Retla-Kabala kooli Oisu lasteaia kahe rühma lapsed meisterdasid helmeid, et sellega aidata teisi lapsi. Lastega koos meisterdasid ka kõik lastega tegelevad täiskasvanud. Igasse helmesse on pandud palju rõõmu, heledat naeru ja käte soojust.