Õhtuse seisuga on Riigikogu valimistel antud 32 351 häält

Maakonnakeskuses on võimalik hääletada 24. veebruari kella 20-ni sõltumata valija registrijärgsest elukohast. Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid 8 ja Tartu linnas 4. Jaoskondade täpsemad asukohad leiab riigi valimisteenistuse veebilehelt.