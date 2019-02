Kirna mõisapere pälvis ministrilt suure tunnustuse

„Samm-sammult kujundame elukeskkonda, kus tervislikke valikuid on järjest lihtsam teha. See puudutab nii liikumist, toitumist, aga ka vaimset tervist. Kogukondlikud tervisedendajad on väga head tööd teinud, aidates igas Eestimaa nurgas kaasa tervise hoidmise väärtustamisele,“ ütles minister Riina Sikkut.

„Tervisedendajad, keda tunnustame, on ammendamatu energiaga spordientusiastid, kes innustavad inimesi liikuma, nad on suure südamega inimesed, tänu kellele saavad tuge abivajajad, keda ennast või kelle lähedast on tabanud raske haigus, nad on lasteaednikud ja noorsootöötajad, kes õpetavad meie lapsi omaenese elu suunama ja juhtima, nad on politseinikud ja pritsumehed – terved meeskonnad, kes loovad meie ümber iga päev tervist toetavat keskkonda.“

KIRNA MÕIS

Kirna mõisas on selle eestvedajad teinud algust üsna erakordse algatusega kogu Eestis- nad finantseerivad annetuste ja isiklike vahenditega koolituste sarja, mis paneb iga inimese mõtlema ja keskenduma oma tervisele, oma hingelise ning füüsilise tasakaalu ja heaolu suurendamisele.

Ettevõtjad Tuuli Org ja Reimo Lilienthal usuvad, et terve ühiskond algab tervest inimesest ning püsiva sisemise õnne eelduseks on isikliku vastutuse võtmine. Omalt poolt on nad võtnud eesmärgiks aidata igaühel selleni jõuda ja jagada teadmisi, mis inimest sellel teel aitaksid. Selleks, et see oleks kõigile kättesaadav, ei küsi nad osalejatelt piletiraha. Kõik Kirna mõisas 2018. aastal läbi viidud sündmused on olnud osalejatele tasuta, soovijad on saanud teha annetuse. Lisaks on nad otsinud oma ideele toetajaid ettevõtjate hulgast ning loonud võimaluse kuulata loenguid otseülekandes veebi vahendusel erinevatele organisatsioonidele, kes ei saa osaleda kuid soovivad näiteks oma küla inimestele või seltsiliikmetele harivat loengut pakkuda.

Toimunud leongud on kõik teaduspõhised ning kaasatud on spetsialiste, kes küll suudavad näha tervist ning heaolu läbi mitme vaatenurga kuid ei tegele ebateadustega. Toimunud tervisepäevad, loengud ning töötoad ja kontserdid on leitavad Kirna mõisa FB sündmuste kavast. Nende hulgas on nii liikumisele, toitumisele kui emotsionaalsele tervisele suunatud ettevõtmisi, ühiseid töötubasid. Lisaks on Kirna mõis lahkeks võõrustajaks erinevatele kontserdikorraldajatele. Kirna mõisas tegutsev kohvik kannab samuti tervislikkuse märki ning toetab kohalikku kontseptsiooni- toit valmib värskest kodumaisest toorainest, välditakse ebatervisliku ning väheväärtusliku pakkumist.

Ettevõtjad usuvad, et leiavad oma tasuta tervisepäevade jätkamiseks toetajaid ning suurendavad sellega kogukondlikku ja tervislikumalt elamise mõtteviisi, panevad võimalikult kaua tervena ja õnnelikult elatavasse ellu panustama nii organisatsioone kui eraisikuid, vähendades sellega nii kogu riigi kui iga inimese haigestumisi ja kulusid.

Kirna mõisas toimunud tervisesündmused on heaks näiteks ning maailmamuutvaks kogemuseks, kuidas on võimalik ise ideesse uskudes kaasata rahastajaid ning saavutada väikeste sammudega muutusi inimeste tervisekäitumises.

Kirna mõista terviseloengud on ühtlasi nimetatud 23. novembril 2018 toimunud maakonna tervisefoorumil Järvamaa 2018. aasta parimaks tervist edendavaks teoks.

Allikas: JOL