Kiir ja Toots otsivad õnne ja armastust

Kõik meile tuttavad tegelased – Kiir, Arno, Toots, Teele, Tõnisson, Imelik ja Lible on selles loos olemas. Kõik nad on väga erinevad, igaühel nendest on omad unistused ja rõõmud, kellel selleks muusika, kellel isamaa, kellel põllupidamine, kuid neid kõiki ühendab igatsus millegi suurema järele. Kiir teab juba väikese poisina, et igavest noorust ei ole olemas, kuid igavest armastust tasub sellegi poolest otsida. Ja elu ei tohi elamata jääda, ükskõik, kas unistused õnnestub kinni püüda või mitte. Muusikarohke lavastuse peaosades on Imre Õunapuu, Margus Grosnõi, Madis Mäeorg ja Silja Miks.