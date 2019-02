Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Neljapäeval kella 16.30 ajal teatati häirekeskusele, et Paide linnas Pikakülas asuvast korterist on leitud seal koos elanud 35aastase ja 63aastase mehe surnukeha, neist viimasel olid vägivallatundemärgid. Mehed elasid vanas eestiaegses talumajas, mis pakkus peavarju kahele leibkonnale.

Majas elab veel vanem naine, kes ütles Järva Teatajale, et ega ta meestega sageli suhelnud. «Olime rohkem teretuttavad,» sõnas ta. Naine selgitas, et vanem mees oli üürinud majas elamist mõne aasta, kuid noorem kolis sinna möödunud suvel.

Naise ütlust mööda mehed selget päeva palju ei näinud. 5. veebruaril said nad sotsiaalraha kätte ja kuni selle ajani käisid iga päev bussiga kümmekonna kilomeetri kaugusel Paides alkoholi järel.



* Paide eluoluga mitte hästi kursis olev inimene võib reklaamsiltide järgi arvata, et Ruubassaare teelt leiab ta ujula, kinno minna saab Laial tänaval ja keskväljakult on hea sisse astuda nooblisse restorani. Nii see siiski ei ole. Eksitavatest siltidest võivad segadusse sattuda põhiliselt läbisõitjad ja linna külalised. Õnneks pole väärteavet linnapildis palju, Järva Teatajale jäid silma tõesti vaid üksikud kohad.



* Kuu alguses avaldas statistikaamet piirkondliku statistika, mille järgi asub Eesti üks vaesemaid kante Järvamaal Saueaugu külas. Järva Teataja käis kohapeal uurimas, kuidas Saueaugul elatakse ja mida inimesed vaeseima piirkonna tiitlist arvavad.



* Neljapäeva keskpäeval oli Paide muusika- ja teatrimajas asuva valimisjaoskonna ukse taga oma kodanikukohuse täitmist ootamas viis inimest. Esimesena lasi sedeli valimiskasti Paide teatri lavastaja Jan Teevet. Teevet ütles, et kuna valimisjaoskond asub teatriga ühes majas, siis sooviski ta kohe esimesel võimalusel valiku langetada.



* Järva-Jaani gümnaasiumi vilistlane, Eesti esimene ja ainus naisrongijuht Margi Sander (25) sõidab aasta alguses Tallinnast Viljandisse. Sõidab täpselt, minuti pealt graafikust kinni pidades.