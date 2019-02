Uue nädala ilm tõotab tulla kevadine

Esmaspäeval liigub Venemaa põhjaalade kohale aktiivne madalrõhkkond ja survestab Läänemere ümbrust. Samal ajal tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhkkonna mõju. Kahe rõhuala piirimail paisub lääne- ja loodetuul jõuliseks, puhanguid 15, rannikul 17, Soome lahe ääres kuni 20 m/s. Pilvi on hõredalt ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval +4..+7°C.