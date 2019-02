Paide vallitornis avatakse näitus „Nikolai Rimski-Korsakov ja mõisad Paide linnas“

SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts ütles, et mõis on sümbol, kus maailmakultuur saab kokku talupojakultuuriga. Mõisa südameks on tähelepanuväärse arhitektuuriga mõisaansamblid. Need on paigad, millega on seotud maailma kultuuri suurkujud ja sündinud kohalikku elu-olu mõjutanud otsused. Tegemist on siinse rahva ajaloo ilu ja traagika peegeldusega. Hoolimata rajamisaegse funktsiooni muutusest on mõisahooned paikadeks, mille juures rändurid peatuvad ja mida külalistele uhkusega tutvustame.