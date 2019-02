Paide kino toob Oscarite galal puhta töö teinud filmi taas ekraanidele

Filmi sai mõni aeg tagasi näha Paide muusika- ja teatrimajas. 2. märtsil kl 18 linastub see erandkorras uuesti.

"Roheline raamat"

Kahekordne Oscari nominent Viggo Mortensen (“Sõrmuste isanda” triloogia, Captain Fantastic, Eastern Promises) ja Oscari võitja Mahershala Ali (Moonlight) teevad tänavuse auhinnahooaja ühes tähtsaimas teoses, humoorikas ja dramaatilises teekonnafilmis oma karjääri parimad rollid.

Filmi aluseks on tõeline sõprus, mis 1960. aastate alguses rassi, klassi ja ühiskondlikke norme eiras. Bronxist Itaalia-Ameerika naabruskonnast pärit väljaviskaja Tony Lip (Mortensen) palgatakse Manhattanilt lõunaosariikidesse kontserttuurile suunduva tipptasemel mustanahalise pianist dr Don Shirley (Ali) autojuhiks.

Teekonnal tuleb neil sõltuda “Rohelisest raamatust”, et jõuda vähestesse kohtadesse, mis olid afroameeriklastele ohutud. Seistes silmitsi rassismi, ohu, samuti ootamatu inimlikkuse ja naljaga, on nad sunnitud ellujäämiseks ja elu põnevaimal rännakul edu saavutamiseks oma erimeelsused kõrvale heitma.

Film kestab kaks tundi ja kümme minutit.