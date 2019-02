Särevere lehmad säravad piimatoodanguga

Lisaks piima kogusele on oluline ka nii-öelda kuivaine ehk rasva ja valgu sisaldus, sest need on sisendiks erinevate piimatoodete valmistamiseks. Ka siin ei pea kutsekooli loomad häbenema: rasvasisaldus oli keskmiselt 3,81 ja valk 3,59.

Järvamaa kutsehariduskeskuse arenguspetsialist Valev Väljaots sõnas, et kooli farmist käib läbi sadu õpilasi aastas ja seetõttu elavad õppemajandi loomad mõnes mõttes ekstreemsetes tingimustes. «Veistele nii vajalikust rutiinist ja minimaalsest stressist me unistada ei saa ja seetõttu on eriti hea meel, et järjepidev töö loomadega ja söödabaasi parendamine kooli põldudel on viinud meie karja vabariigi parimate hulka,» ütles ta.