Järvamaa suusaorienteerujad jätkuvalt medalikursil

Orienteerumisklubi JOKA Paul Poopuu eestvedaja Paul Poopuu andis teada, et lühiraja võistlusel olid hiljutised sulailmad ja sellele järgnenud külmad muutnud lumikatte napiks ja rajaolud jäisteks, mis võimaldas paljudes kohtades otselõikeid väljaspool suusaradu. „See sundis aga samas hoopis enam kasutama kaardilugemises suvise orienteerumise võtteid,“ lisas ta.

Naiste eliitklassis tegi hooaja avastardi Evely Kaasiku, kel vastasteks tänavuse aasta Euroopa meistrivõistluste koondislased, kes lõpetasid EMi teatesõidu väga kõrge neljanda kohaga. Evely suutis 5,18 km ja 13 kontrollpunktiga raja läbida heas tempos ja sobitada selle kaardilugemisega, vaid väike orienteerumisviga raja teises pooles ei võimaldanud sekundite heitlus kuldmedali eest tänavuse EMil üheksanda koha saavutanud Daisy Kudrega. Lõpuaeg 37.29 tõi Evelyle hõbemedali. Võitja Daisy Kudre Väürska OK Pekost oi 47 sekundit kiirem. Kolmandal kohal olevat Dori Kudret edestas Evely omakorda 45 sekundiga.

Võistluste teisel päeval sõideti tavaraja võistlus. Vürreldes eelmise päeva lühirajavõistlusega oli sula maastikule täiendavalt lumevabu kohti sulatanud, kuid Eesti meistrivõistlused said väärikalt peetud. Meeste ja naiste põhiklassi võitjad Mattis Jaama ja Daisy Kudre suutsid oma võidud.

Sellega on Eesti meistrivõistluste medaliheitlused lõppenud, ent Eesti koondisse pääsenuil on märtsi lõpus ees maailmameistrivõistlused ja noortel Euroopa meistrivõistlused. Järvakatest pääsesid koondisse Mehis ja Maanus Udam. Koondisekoha sõitis välja ka Evely Kaasiku, ent kuna tema põhialaks on suvine orienteerumisjooks, siis keskendub ta märtsuis juba suveisele ettevalmistusele ja suusaorienteerumise MMil ei stardi.