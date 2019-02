Ihkad koolilauda või võimlemismatte? Lammutatava kooli vara antakse soovijale ära

"Mõned avaldused materjalide ja inventari kohta on vallavalitsusele juba tulnud, kuid siinkohal kutsun üles kõiki neid, kes praegustest hoonetest ja mittevajalikust inventarist midagi omale tahaksid, sellest vallavalitsusele kirjalikult teada andma. Selle kohta, mis inventar täpsemalt üle on jäämas, annab alates 11. märtsist infot Türi põhikooli haldusjuht Helen Aasa, meiliaadress helenaasa@tyripk.ee. Lahtiste uste päeva stiilis „tulge ja võtke“ me tegema ei hakka," selgitab abivallavanem Elari Hiis.

Taotlusi oodatakse meiliaadressil elari.hiis@tyri.ee kuni 18. märtsini, sest ka ehitushankes osalevatele pakkujatele tuleb enne pakkumuste tegemist teada anda, millega neil tuleb lammutustööde puhul arvestada. "Kuigi ühtegi hinnasilti me asjadele juurde lisama ei hakka, siis loomulikult pole vallavalitsusel midagi selle vastu, kui materjali või inventari soovijad saadava eest on valmis raha maksma. Kõik kulud, mis võivad kaasneda soovitud materjalide või inventari demonteerimise või teisaldamisega, kannab isik, kes materjali endale saab. Kui aga juhtub, et millelegi on mitu tahtjat, otsustab vallavalitsus, kuidas ja kelle kasuks olukord lahendada. Kuidas soovitu kätte saab, lepime kokku hanke võitnud ehitajaga," lisas Hiis.