Järvamaa laulu- ja tantsupeole registreerimine läheb varsti lukku

Päev enne tähtaega on end kirja andnud juba 73 tantsurühma ja veerandsada koori, kokku 1800 laulja ja tantsijaga. Teiste hulgas on end kirja andnud ka mõned külaliskollektiivid: tantsurühmad Lee ja Savijalakesed ning neidudekoor Leelo. Puhkilliorkestrite osas plaanib Türi kultuurikeskus koos orkester Türiga kokku panna spetsiaalse laulu- ja tantsupeo ühendorkestri.

Järvamaa laulu- ja tantsupidu „Ma mõtlen, et …“ toimub 25. mail Türi lauluväljakul. Mõtlemine on inimese ainus vabadus, mida ei saa mitte keegi mitte kuidagi piirata. Seekordse teemaga soovivad korraldajad tähtsustada mõtlemist, julgustada inimesi mõtlema, oma mõtteid avaldama ning tuua ka erinevate inimeste mõtted publikuni. Soov on vaadata tulevikku, minna edasi, olla rõõmus ja positiivne, optimistlik … selle soovi ühe märgina lauldakse ja tantsitakse näiteks seniste pidude lõpus olnud tuljak sel korral hoopis kontserdi avanumbrina.