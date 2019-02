Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kolm Paide gümnaasiumi õpilast katsetasid, kui lihtne või keerukas on alaealisel Järvamaal alkoholi osta. Nad käisid poodides, kus on alust arvata, et see võiks õnnestuda.



* Juba veidi vähem kui kolme kuu pärast peetakse Türil 42. lillelaata. Selleks valmistub ka staažikas kaupleja Heino Lepik, kes reklaamib end kui laiskadele inimestele mõeldud lillede müüjat. Lepik peab Türi vallas Karjakülas Kopli talu, kus kasvatab püsililletaimi. Lepik märkis, et taimed on praegu juba tõesti pottides ja laadaks ta vaikselt valmistub, kuid tema hiilgeajad taimekasvatajana on möödas.



* Paides asuva Wabalinna maja lõpetuse plaanidest on räägitud juba mõnda aega ning eelmisel suvel peeti Tallinna 11 hoones maha juba lõpupidugi. Hoone omanik SA Ajakeskus Wittenstein andis wabalinlastele siiski armuaega ja aasta alguses sai Wabakohvikus veel kehagi kinnitada. Nüüd on asjad niikaugel, et leping kohustab Wabalinna maja rahvast sealt lõplikult lahkuma ja märtsiga saabki linlaste seas menukas kooskäimiskoht ajalooks.

Ka Wabalinna maja ja seal tegutseva säästva renoveerimise infokeskuse (SRIK) üks eestvedajatest, Rainer Eidemiller, kinnitas, et märts on Wabalinna majale viimane kuu.



* Paide vana prügila alale rajatava spordikompleksi plaanimise aeg on möödas ja tuleb tegudele asuda, mistõttu taotles Paide linnavalitsus kultuuriministeeriumilt selle rahastuseks toetust. Projekt näeb ette ehitada järgmise nelja aasta jooksul Paidesse välja välitingimustes aasta ringi kasutatav spordikompleks, kus tasuta vaba aega veeta, tervise¬sporti harrastada ning kohalikke ja üleeestilisi võistlusi korraldada.

Kompleks läheb maksma 240 000 eurot, mille kokkusaamiseks on linnavalitsus küsinud abi kultuuriministeeriumilt.



* Päike käib juba kõrgema kaarega ja talv, kuigi visalt, taganeb. Siiski ei tasu veel metsaservalt sinililli otsida. Seevastu on Türi Kodu asukad valmistanud SA Hea Hoog Türi töökeskuses heategevuslikul eesmärgil tuhandeid sinilille kujutavaid rinnamärke.



* Juba üle tosina aasta on tava korraldada Eesti Vabariigi aastapäevale järgneval laupäeval Presidendimatk. Spordiklubi Presidendirada ootab ka tänavu 2. märtsil suusa- ja matkahuvilisi Aegviitu, et sealt kas suusatades või kõndides minna Jänedale. Radasid on kaks: pikem, kümnekilomeetrine on ainult suusatajatele, mööda kergliiklusteed on Jänedale seitse kilomeetrit. Vahepeatus on Nelijärvel, kus puhkekeskus pakub sooja teed.

Presidendimatkale tuleb ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kellele president Arnold Rüütel andis läinud aastal üle matka patrooni tiitli.