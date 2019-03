Ole liikluses ettevaatlik: ere kevadpäike pimestab

Gjensidige kindlustus pani kirja lihtsad kuid meeldetuletavad nõuanded, kuidas hoolimata üha eredamast päiksest ja heitlikest ilmaoludest liiklemine turvalisemaks muuta.

Hoia päikseprillid autos!

Päikseprillid võiksid autos olla aastaringi, sest ka kõige pimedamal talveajal võib päike end ootamatult näidata. Seda enam on päikseprille vaja kevadel, mil just tööpäeva lõpus kukub päike pimestavalt madalale.

Võimalusel kasuta UV-kaitsega päikseprille, mis vähendavad silma väsimist pikemal sõidul.

Päiksesirm pole ainult peeglist vaatamiseks

Tänapäeva autodest leiab harva mõne ebavajaliku detaili. Päiksesirm on neist eriti kõrges hinnas just kevadisel ajal. Seda saab reguleerida nii ettevaates kui ka küljele, mis on eriti mugav, kui liigud näiteks maanteel.

Juhipoolse külje suunalt sisse paistev päike võib peegelduda ka päikseprilli sisepinnale, mille tõttu on mõistlik kasutada sirmi ka küljeasendis. Päiksesirmi mõte ongi varjutada päike silmade tasandil ja peegeldust minimeerida.

Kontrolli sõiduki esiklaasi

Talve jooksul võib esiklaasil olla tekkinud kriime, täkkeid ning mõrasid, mida ei pruugi sombusema ilma korral märgata. Kui ere päike peale paistab, tulevad kriimud esile ja hakkavad vaatevälja häirima. Samuti võib klaas olla tuhm pärast puhastust. Võimalusel tuleks esiklaasi täkked parandada ning vajadusel klaas vahetada.

Klaasipuhastid said talvel kindlasti vatti

Kontrolli üle klaasipuhastajad (nn kojamehed), mis on talvel kõvasti tööd teinud ja üldiselt karmides oludes toimetanud. Kui klaasipuhastajad jätavad esiklaasi puhastades jooni, on aeg need vahetada, sest vigane klaasipuhastaja rikub ka esiklaasi pinda ja tekitab nähtavuses probleeme.

Reguleeri peegleid

Reguleeri oma külje- ja tahavaatepeegel nii, et sellest oleks selge ülevaade, mis toimub auto taga ja külgedel. Küljepeeglid tasub reguleerida nii, et sellest on näha natuke sõiduki külge, aga suurem osa peeglist kuvaks kõrvalrida. See võimaldab märgata ka neid sõidukeid, mis muidu jäävad kõrvalreal nö musta alasse.

Tagurpidi manööverdamisel on aga juhil rohkem aega ja ta saab rahulikult ennast liigutada, et peeglist kõike ümbritsevat märgata.

Arvesta heitlike ilmaoludega

Kui päeval paistab päike ja tundub, et nüüd on küll kevad kohe ukse ees, siis päikse loojudes võib temperatuur langeda alla nulli ning teedele tekkida kiilasjää. Sellega peab arvestama sõites nii linnas kui maanteel. Startides pärastlõunal sooja päiksepaistega Tallinnast, võivad Tartusse kohale jõudes teed juba jääs olla. Eriti tähelepanelik peab olema liigeldes väiksematel maanteedel ja kõrvalteedel.