Aasta ettevõtja konkursi finalistide seas on ka Konesko omanik

„Ettevõtlus on elustiil. Igal inimesel on see pisik sees olemas, aga vähesed julgevad mugavustsoonist väljuda ja end ettevõtjana realiseerida. Seda enam on tunnustamist väärt need, kes on võtnud õigustatud riske ja purjetanud tippu välja,“ ütles EY partner Ranno Tingas. Ärikonsultatsiooni- ja audiitorfirma EY tunnustab Eestis silmapaistvaid ettevõtjaid üheteistkümnendat korda. „Tänavuste finalistide lood näitavad, et ettevõtluses ei lähe kunagi kõik plaanipäraselt. Edu saavutavad need, kes on avatud muutusele ning seavad piisavalt ambitsioonikaid sihte,“ lisas Tingas.