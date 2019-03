Jaak Madison: Ma ei eeldanud nii tugevat toetust

Madisonile pakkus üllatust see, et talle erakonna teiste siinsete kandidaatide kõrval lausa nii suur protsent hääli kogunes. “Ma kindlasti ei eeldanud, et ma peaks saama nii tugeva toetuse,” tunnistas ta.

Madisoni sõnul on selline häältehulk suur vastutus ja pinge. “Samas oleme neli aastat üritanud Toompeal endast parima anda, olles küll opositsioonis, mis seab omad piirid. Aga selline häältesaagi kasv on kindlasti hinnang siin tehtud tööle ja paneb omakorda peale kohustuse, et see töö saaks veelgi paremini tehtud ja õigustaksin ligi viie ja poole tuhande inimese toetust,” lausus ta.