Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Valimisööl selgus, et Järva- ja Viljandimaalt kandideerinud poliitikutest on uues riigikogus Jürgen Ligi, Jaak Madison, Helir-Valdor Seeder, Jaak Aab, Helmen Kütt, Kersti Sarapuu ja Yoko Alender. Ilmselt on üksnes aja küsimus, kui Toompea uksed avanevad ka Rait Pihelgale, Kalle Grünthalile, Lauri Läänemetsale ja Kaia Ivale.



* Järvalaste ja ka kaugema kandi rahva seas hinnatud Põhjaka mõisa söögikoht on tänavu avatud tavapärasest harvem. Järva Teataja uuris, mis on selle põhjus. Kui tavaliselt on Põhjaka puhanud jaanuaris, siis tänavu on uksed olnud kinni ka veebruaris. Kevadest on mõis küll külastajatele avatud, kuid mitte enam viiel päeval nädalas nagu eelmistel aastatel.



* Väätsa prügila kauased juhid Aivar Lõhmus ja Kalev Aun koondati, sest uue juhi hinnangul saab töö tehtud ka väiksema arvu inimestega. Möödunud aasta detsembrist Väätsa Prügila ASi juhatuse liikmena töötav Alvar Jullinen selgitas, et hindas asutuse töökoormust ning nägi, et saab ettevõtte ülesehituse ümber teha ja koondada kaks ametikohta, kus seni töötasid Aivar Lõhmus ja Kalev Aun.



* Täna möödub Imavere kõrtsi avapeost täpselt 15 aastat. Tuntud söögi- ja peopaik on peegelpilt piirkonna eduloost, sest just nii hästi, kui edeneb sealne majanduselu, läheb ka kõrtsil. Imavere kõrtsi juhataja Pille Selteri teada pandi kõrtsihoone omal ajal püsti täiesti nullist lepavõsa asemele. «Tundus küll müstiline, et maapiirkonda ehitati nii suur ja uhke söögikoht, kuid ometi õigustas rahapaigutus end ära,» ütles ta.



* Põlvamaal Hatikul peetud Eesti meistrivõistlustel suusaorienteerumises võistlesid Järvamaa orienteerumisklubi JOKA sportlased jälle medalite vääriliselt.



* Kevadpealinnas olid esimesed Järvamaa talvised kettagolfi-meistrivõistlused. Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko ütles, et olgugi et vahepeal oli suur sula, siis võistluspäeva hommikuks oli lumi jälle katnud maa ja tunne tõesti talvine.