Sotsiaaldemokraadist ettevõtja, endine riigikogu liige Jaanus Marrandi ütles, et sotside kehva valimistulemuse põhjus võib olla see, et laiema publiku kõnetamise asemel on vajutud kitsasse nišši.

Kitsa niši all mõtles Marrandi eelkõige seda, et sotsidest on jäänud mulje kui linnaintelligentsi ja haritlaste erakonnast, kes laiemat valijaskonda – ettevõtjaid, töölisi, maainimesi – oma sõnumitega enam ei puuduta. «Me peaks olema laiapõhjaline, ühiskonnas tasakaalu otsiv erakond, aga me oleme liiga kitsasse niši läinud,» ütles Marrandi, lisades korduvalt, et ta ei taha koduerakonda siiski liiga detailselt kritiseerida ega tagantjärele rusikatega vehkida. Marrandi otsustas sel korral kandideerimata jätta.