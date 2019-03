Kohal olid noored Albust, Järva-Jaanist, Koerust ja Imaverest. Täna tehti kokkusaamisel suurt tööd aasta tegevuskava koostamisega, et esitada see Eesti Noorteühenduste Liidule tegevuse alustamise toetuse saamiseks. Noortel olid põnevad ideed, kuidas ühendada Järva valla noori, et nad saaksid moodustada ühtse kogukonna.