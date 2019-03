Raamatukogudest saab rahatarkust ammutada

Rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Tali sõnul on märts rahatarkuse kuu ja see on hea põhjus värskendada oma teadmisi ning omandada uut tarkust rahaga seonduva kohta. „Rahatarkus on üks tarkus, mis on tänapäeva läbipõimunud ja muutuvas maailmas vältimatult vajalik, et oma eluga hästi hakkama saada. Raamatud on mõeldud väga erineva tasemega huvilistele alates noorematest taskuraha kogujatest ja lõpetades väga teadlike investeerimishuvilistega,“ ütles Tali.