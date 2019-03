Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Viimaste nädalate heitlikud ilmaolud, kus temperatuurid kõiguvad suure vahega plussis ja miinuses, on ajanud talveund magavad metsloomad segadusse. Ennast on liikvele ajanud siilid ja viimati sattus Paides hätta nahkhiir. Eesti metsloomaühingu Järvamaa piirkonna juht Virge Võsujalg ütles, et nahkhiir lendas kogemata ühe paidelase tuppa. «Mulle helistati teisipäeva õhtul pool üksteist ja küsiti, mida teha. Püüdsin nahkhiire kinni ja võtsin ta esialgu oma hoolde,» lausus ta.

Kui helistaja oleks nahkhiire aknast välja ajanud, poleks Võsujala ütlust mööda loomal paarikümnekraadises pakases erilist elulootust olnud.



* Järva vallavolikogu võttis vastu ligi 4,5 miljoni suuruse eelarve, mille investeeringud on selgelt kaldu hariduse poole. Nimelt läheb tänavu enamiku valla koolide ajakohastamiseks üle kahe miljoni euro, lisaks ampsab oma osa ka mõni lasteaed.



* Alates esmaspäevast jääb osa Paidest Tallinna tööle käivaid inimesi hiljaks, sest bussifirma Hansa Liinid otsustas liigutada kell seitse väljunud bussi 50 minutit hilisemaks. Raamatupidajana töötav Mari on üks neist, kes sõitis bussiga number 375 igal hommikul kell seitse Paidest Tallinna. Kuigi tal on auto, eelistas ta talvel halbade teeoludega kasutada bussi, mis on sellistes tingimustes mugavam ja ka odavam.

Eelmisel neljapäeval kuulis Mari bussis juhuslikult pealt kahe naise juttu, et esmaspäevast sõiduplaan muutub. See tuli paraja üllatusena nii temale kui ka teistele sõitjatele.



* Oli see vast üllatus, kui hobipiltnikust türilanna Annika Ratt avastas rajakaamera videolt kolm suurt ilvest. Video on tehtud ühes Järvamaa metsas, kus täpsemalt, seda teavad vaid ilvesed ja Annika Ratt.

Ratt sõnas, et tema suur huvi ilveste vastu tekkis umbes aasta tagasi.



* Veebruari viimase päevaga sai läbi kollektiivide kirjapanek Järvamaa laulu- ja tantsupeole «Ma mõtlen, et…». Päev enne tähtaega oli end kirja andnud 73 tantsurühma ja veerandsada koori kokku 1800 laulja ja tantsijaga. Ent viimase päevaga lisandus peo korraldusmeeskonda kuuluva Meelis Välimäe ütlust mööda veel omajagu taidlejaid ja armu said ka need, kes osalemisest alles 1. märtsiks teada andsid. «Tantsurühmi on 103, tantsijaid 1578 ja laulukoore sai kirja 34 koos 992 lauljaga,» täpsustas Välimäe.