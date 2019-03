Aasta algus tõi läbi aegade pakirohkeima kuu

“Näeme juba mitmendat aastat, et rekordilised jõulumahud saavad uuel aastal standardiks, aga seda, et pakimahud jaanuaris detsembriga võrreldes kasvavad, pole varem juhtunud,” ütles Veskimeister.

Veskimeistri sõnul on Omniva olenemata suurest pakikogusest teinud oma teenusekvaliteediga suure arenguhüppe. „See on selge märk uue logistikakeskuse esimestest viljadest. Jätkame pideva arendustööga uues keskuses ning infosüsteemides, mis tõstaks me kvaliteeti ka suurenevate mahtude juures veelgi kõrgemale,“ kinnitas Veskimeister.

Logistikaettevõte jätkab ka tänavu pakivõrgu täiendamist. „Selleks, et e-kaubandusele hoogu juurde anda ei piisa vaid nii-öelda „tagatoa“ tegevustest. Selleks plaanime ka sel aastal pakivõrgu laiendust, mis on vähemalt võrdväärne möödunud aasta omaga,“ lisas Veskimeister. “Numbritest ja asukohtadest on veel vara rääkida, aga näeme, et uutele pakiautomaatidele on nii Eestis kui Baltikumis veel ruumi ning inimesi, kes neid ootavad.“