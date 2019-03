Rongiga sõidab üha rohkem inimesi

Rongiga sõitjate hulk näitab, et üha rohkem inimesi eelistab säästlikke liikumisviise. „Näeme, et rongisõit kogub populaarsust just pikematel liinidel, seda nii töö- kui ka vabaajasõitude tegemiseks,“ ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Porgandite üha suurenev menu on mõistetav, seejuures on nõudlus Tartu, Narva ja Viljandi suunal kiirete ekspressühenduste toel suurenenud enam kui kolmandiku. Paraku seab see meie rongipargi üha suurema pinge alla, sest meie kasutuses olev rongide arv on sama, mis viie aasta eest. Ületäituvus ei ole enam probleem ainult reede ja pühapäeva õhtuti, vaid tihti juba ka nädala sees. Loodame klientide mõistvale suhtumisele.“