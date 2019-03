Keerulised teeeolud: õhtutundidel arvesta nii vihma-, lume- ja lörtsisajudega

​Pärastlõunal on maanteed üle Eesti märjad või niisked, Kagu-Eestis kohati kuivad. Põhja-Eestis sajab lund, Lõuna- ning Lääne-Eestis vihma. Õhutemperatuurid on kõikjal plusspoolel. Teetemperatuurid on Põhja-Eestis veidi alla 0 kraadi, Lõuna-Eestis plusspoolel. Paiguti võib esineda tuisku ning teedel on jäiteoht.