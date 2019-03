Järvamaa muuseum kutsub piknikule

Peaaegu kuuks ajaks on muuseumis koha leidnud ligemale 200 eriilmelist pikniku pidamisega seotud käsitööd. Kasutatud tehnikate ja materjalide valik on lai. Näitusel on väljas tööd alates õmblustöödest, kudumitest, tikanditest kuni puu- ja paberitöödeni välja. Näitus kajastab laste loomingu mitmekülgsust ning juhendajate võimet seda üha paremini välja tuua.