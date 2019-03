Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Ööl vastu kolmapäeva paukus Järvamaal kohati kuni 20 kraadi külma. Ja kuigi poolteise nädala pärast algab kevad, näitab ilmateade, et talv hoiab veel võimu. Samal ajal kui suur osa inimestest kühveldab lund või loobib jääle liiva, nopib Kuido Paimla Imavere lähedal Eistvere külas kasvuhoonest kurke.

Üleeile sai ta kümme kilo lühikesi kurke, kuid lähipäevil hakkab saaki tulema sedavõrd palju, et juba esmaspäeval peaks Paide, Türi ja Imavere COOPi kauplustes kodumaakonna kurk müügil olema.



* Kevadel algab Türil uue põhikooli ehitus, enne seda lammutatakse praegune, 1970ndate alguses ehitatud koolihoone. Türi vallavalitsus leiab, et taaskasutus on igati mõistlik ja keskkonnasõbralik mõtteviis ning vana koolimaja ja spordihoone ei pea oma maist teekonda lõpetama üksnes prügimäel. Nii ongi kavas vähegi taaskasutatav materjal ja sisustus soovijatele laiali jagada. Kiireimad on oma soovid juba kirja pannud ja vallavalitsusele saatnud.



* Rimi kauplusekett korraldab märtsis üle-eestilise looduskampaania, kus lubab letis lahtist kaupa osta oma pakendisse. Järvamaal tegutsevate kaupluste juhid peavad katsetust riskiks ja kinnitavad, et ostja taarasse nemad küll kaupa ei müü. Paide Selveri juhataja Kristi Nõmm ütles, et Selverisse oma karbi või purgiga minna ei maksa. «Me ei tea ju, kui hoolikalt ostjate pakendid on pestud, ja võimalus, et selle pinnalt satub baktereid toidu sisse, on tõenäoline,» põhjendas ta.



* Märkimisväärselt palju Aravete koolilapsi käib suusatreeningus. Hiljutistel Eestimaa omavalitsuste talimängudel sai Järva vald murdmaasuustamises esikoha. Järva Teataja uuris, miks on suusatamine Aravete kandis nii populaarne.



* Getter Klaasile (29) ja Kaarel Orumäele (23) oli tänavu esimene kord riigikogusse pürgida. Kuigi riigikogu uksed jäid veel neile suletuks, ei välista nad, et proovivad edaspidi uut võimalust.



* ««Ära» on kibe raamat. Need on valusad tekstid, mida meenutaja ei soovi korraga meenutada. Sest kuigi sündmustest on möödunud rohkem kui pool sajandit, on need mälestused enamasti ikka veel liiga valusad,» ütleb aastaid Järva Teatajas küüdilugusid avaldanud Kaarel Aluoja.

Neidsamu kibedaid lugusid on ka vaja. Kasvõi selleks, et tänapäeva põlvkond teaks.

Enam kui poole sajandi taha ulatuvaid traagilisi lugusid märtsi- ja juuniküüditamistest on Järva Teatajast lugeda saanud juba paarkümmend aastat. Ikka nii, et juuniküüditamise aastapäeva eel ilmub lugu, ja siis jälle mõne järvalase meenutus 1949. aasta märtsiküüditamisest.

Umbes sama kaua on lugude üles tähendajal Kaarel Aluojal peas mõlkunud mõte needsamad lood kokku koguda ja raamatuna välja anda.



* Türil sirgunud näitleja Jaune Kimmel (24) lõpetas poolteise aasta eest teatrikunstiõpingud ja asus tööle Rakvere teatris. Siiski ei arva ta, et teater on püha ja seda tuleb alati armastada. Kui olukord nõuab, tuleb ka vihata.



* Vargamäel antud intervjuu oli mitmes mõttes eriline – nii ütles filmi «Tõde ja õigus» režissöör Tanel Toom (36) 1. märtsil, kirjanik A. H. Tammsaare mälestuspäeval, ligi poolesajale kuulajale.