Vabade ametikohtade arv püsib jätkuvalt üle 10 000

Ametikohtade koguarv (vabad ja hõivatud ametikohad kokku) oli IV kvartalis 597 500, mis on eelmise kvartaliga võrreldes vähenenud 0,5% võrra. Ametikohtade koguarvus on jätkuvalt suurim töötleva tööstuse (18%), kaubanduse (15%) ja hariduse (10%) tegevusala osatähtsus. Lisaks on töötlev tööstus ja kaubandus Eesti suurimad tööpakkujad – neil tegevusaladel oli vabade ametikohtade arv IV kvartalis vastavalt 1747 ja 1756. Neile järgnes avaliku halduse ja riigikaitse tegevusala 928 vaba ametikohaga.