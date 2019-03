Video on tehtud ühes Järvamaa metsas, kus täpsemalt, seda teavad vaid ilvesed ja Annika Ratt.

Ratt sõnas, et tema suur huvi ilveste vastu tekkis umbes aasta tagasi. «Ühel talvisel hommikul ringi jalutades märkasin jälgi, milliseid polnud varem näinud. Uurides selgus, et need kuuluvad ilvesele,» lausus ta.