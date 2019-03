Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Sotsiaalkindlustusamet plaanib avada sügisel Türil uue esinduse. Järvalastele tähendab see 30 uut töökohta värskelt uuendatud tegevuspõhises kontoris. Sotsiaalkindlustusameti personalijuht Karina Madis sõnas, et kuigi töökohtade Tallinnast välja kolimine tuleneb riigi poliitikast, on see sotsiaalkindlustusametile igati loomulik asjade käik.

Madise ütlust mööda pole juba mõnda aega Tallinnas ja Harjumaal korraldatud töökonkursid olnud enam nii edukad. Häid töötajaid leiab eelkõige väljastpoolt pealinna.



* Eelmisel aastal klubi ajaloo teise Eesti meistritiitli ja hiljuti esimese superkarika võitnud Nõmme Kaljut tabas läinud reede õhtul ebameeldiv üllatus. Seitse minutit enne poolajavilet kasutas Paide linnameeskonna ründaja Alassana Jatta ära vastase kaitsja eksimuse ja lõi palli kindlalt väravasse. Paide üheväravalises eduseisus algas ka puhkepaus.

Teise poolaja 56. minutil karistasid paidelased Nõmme Kaljut kodupubliku silme all veel teisegi väravaga.



* Ülehomme, emakeelepäeval on Koerus Aruküla mõisas Triin Soometsa ja Tiit Borni luulekava-kontsert «Valitud elud», kus kuulutatakse välja ka Koerust sirgunud luuletaja Kalju Lepiku auks kavandatava mälestusmärgi ideekavandi konkurss ja sellele annetuste kogumine. Mälestusmärgi püstitamise korraldustoimkonna liige Aldo Tamm ütles, et Koeru haridus- ja kultuuriseltsi ning Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus liikmed on juba rohkem kui aasta arutanud, et luuletaja Kalju Lepiku ees tuleks auvõlg tasuda ja teda sünnikohas vääriliselt meenutada. «Kuna järgmisel aastal möödub sada aastat Kalju Lepiku sünnist, siis tundus igati õige just sünniaastapäeval avada Koeru mõisapargis talle mälestusmärk,» selgitas ta.



* Läinud aasta detsembri lõpus olnud istungil otsustas Paide linnavolikogu müüa Sargvere mõisa alghinnaga 220 000 eurot. Esimesel korral ühtegi pakkumist ei tulnud, nüüd läheb linnavalitsus müügiga uuele ringile. Paide abilinnapea Siret Pihelgas kinnitas, et Sargvere mõis on müügis samasuguse alghinnaga nagu esimesel korral ehk 220 000 euroga.



* Reedel ja laupäeval kohtusid Jõgeval noorteansamblid, et laulda võistu Alo Mattiiseni muusikapäevade ajal XXIII üle-eestilisel konkursil. Laulukonkurss tõi Jõgevale sedakorda kokku ligi 40 vokaalansamblit ühes 275 lauljaga. Järvamaa noored muusikud, kes on aastati konkursil ikka ja jälle silma paistnud ning auhinnakohti noppinud, jäid hindajatele silma ka tänavu, väärides kolme esikohta.



* Pühapäeva õhtul astus "Koolitants" festivali Järva- ja Raplamaa voorus Paide muusika- ja teatrimajas lavale vaid kuus Järvamaa tantsukollektiivi, mis jahmatas nii korraldajaid kui kohalikke pöidlahoidjaid.