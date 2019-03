Üldhariduskoolid on oodatud kandideerima aasta kooli tiitlile

Eelmise aasta võitjakooli, Tallinna 32. keskkooli endine õpilane Johan Pastarus ütles „Terevisioonis“, et konkursil osalemine on eelkõige lõbu, aga kindlasti ka tohutu töö. „Minule jääb eredalt meelde, kuidas meie direktor Merigan karika üles tõstis – see kõik on ju tema töö vili. Tema saab ennast nimetada aasta kooli direktoriks. See tähendab ka meile palju – on uhke tunne, kui saad öelda, et käisid aasta koolis,“ lausus Pastarus.