Paides antakse ebaharilik kontsert

Pillimehed on riietatud veemaailmaga sobivalt, vahepeal mängitakse ka trummikomplekti lestadega tšellod ja trummikomplekt asetsevad video ees, nii et visuaalselt nemadki justkui vee all. Taustaks olev videofilm on meeleoluloov ja humoorikas. Põhitähelepanu on hoogsal, rütmikal ja kergestikuulataval muusikal. Pillimehed tulevad ka saali ja liiguvad laste vahel. Kontserti ilmestavad näitleja poolt sisseloetud vahetekstid.