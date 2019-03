Eesti varingupääste meeskond sõitis Inglismaale õppustele

43-liikmelisse meeskonda kuuluvad varingupäästjad, meedikud, logistikud, juhtimiskomponent, ja koerajuhid. EST-USAR meeskonna juht õppusel on Toomas Kääparin Päästeametist. Meeskonnas on ka Järvamaa taustaga inimesi, näiteks Kaur Teder Koeru komandost.

Eestist võetakse kaasa ka suur merekonteiner koos kogu vajaliku varustusega. Õppuse käigus tegeletakse varemetes otsingu- ja päästetöödega – simuleerides maavärina järgset olukorda. „Päästemeeskonna jaoks on oluline saada kätte tunnetus, mida tähendab katastroofikeskkonnas töötamine. See tähendab, et õppusele saabunud meeskonnad peavad saama õppusel hakkama oma kaasa toodud vahenditega – täpselt nagu päriselt kriisipiirkonda minnes. Meeskond töötab järjest 36 tundi – seega oluline on paika saada töö ja puhkeaja tasakaal ja varustuse jätkusuutlik kasutamine,“ kommenteeris meeskonna juht Toomas Kääparin.