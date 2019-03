Toidupank kutsub osalema kevadistel toidukogumispäevadel

Toidukogumispäevad toimuvad 45 erinevas toidupoes üle Eesti. Esindatud on Prisma, Rimi, Selveri, Coop'i ja Maxima toidupoed. Järvamaal on toitu tavaliselt kogutud Türi Konsumis, Paide Maksimarketis ja viimastel koradel ka Selveris.

Selle aasta kevadistel toidukogumispäevadel oodatakse osalema üle 900 vabatahtliku, kes aitavad toiduannetusi koguda kahe päeva jooksul. Toidukogumispäevadel on eraisikutel võimalus kaasa lüüa Toidupankade töös ning teha mõnetunnine heategu, mis aitab muuta kellegi elu paremaks.

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis selleks, et leevendada vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu. Samast aastast on korraldatud ka regulaarselt toidukogumispäevi. Tänaseks tegutseb Eesti 14 Toidupanka, kes töötavad päevast päeva selle nimel, et päästa kaubandusest söögikõlbulik toit ja jagada see puudust kannatavatele inimestele.

Toidupanga juhataja Piet Boerefijn ütles: „2018. aastal kogusid vabatahtlikud üle Eesti üksnes ühe 3-tunnise vahetuse kohta keskmiselt 7,4 tonni toitu aidates sellega tuhandeid abivajajaid. Nii et me tõesti ei saa ülehinnata, kui oluline on vabatahtlike panus. Kui saate oma kohalikus poes olla vabatahtlikuna mõned tunnid abiks ja kaasata sellesse ka oma sõpru, perekonda ja kolleege, siis sellel on tohutu mõju.”

Piet Boerefijn lisas:„Üheskoos saame abiks olla väga paljudele toimetulekuraskustes inimestele. Meie annetajad on viimastel aastatel olnud uskumatult helded ja vabatahtlike abiga loodame koguda sel aastal veelgi rohkem toitu nendele, kes seda väga vajavad. ”

Vabatahtlike registreerimiseks on avatud keskkond osale.toidupank.ee. Registreerida saab ennast üksi, samuti enda kokku pandud grupiga, näiteks sõprade, koolikaaslaste või kolleegidega. Vabatahtlike ülesanneteks on jagada kaupluse külastajatele flaiereid, võtta vastu toiduannetused ja valmistada toidukaup ette transpordiks. Vabatahtlikud tegutsevad toidupoodides mõlemal päeval kahes vahetuses. Esimesed vahetused algavad reedel kell 13.00 ja laupäeval kell 12.00. Mõnes kaupluses alustatavad vabatahtlikud varem või hiljem ning on piirkondi, kus aktsioon toimub vaid ühel päeval. Registreerumiskeskkonnast leiab täpse info vabatahtlike vahetuste kellaaegade ja kõikide aktsioonis osalevate kaupluste kohta.

Kogutud toiduained toimetatakse poodidest kohalikesse toidupankadesse, kus vabatahtlike abil see sorteeritakse ja ladustatakse. Iga toidupank jagab kogutud toidu iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool toimetulekupiiri elavatele, eelistatult lastega peredele. Kevadistel toidukogumispäevadel annetatud toit hakkab jõudma puudust kannatavate peredeni juba aktsioonile järgneval nädalal.

TOETA Kõik, kes soovivad toidupankade tööle kaasa aidata, kuid ei saa osaleda toidukogumisaktsioonis, on oodatud seda tööd püsivalt toetama. Annetada on võimalik annetuskeskkonna armastanaidata.ee kaudu või helistades regulaarselt Eesti Toidupanga annetustelefonidele: 900 9005 – annetad 2 eurot 900 9010 – annetad 8 eurot